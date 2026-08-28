“Malén le dijo que no y él la mató”: la familia pide prisión perpetua para el asesino

Analía y Roberto, padres de Malén Ledesma, cuestionaron el supuesto arrepentimiento del acusado y aseguraron que esperan una condena por femicidio. Tras dos años y medio de juicio, aguardan la decisión del Jurado Popular.

Analía y Roberto, los padres de Malén Ledesma, hablaron tras la finalización del juicio y mientras esperan la deliberación del Jurado Popular. La familia cuestionó el supuesto arrepentimiento expresado por el acusado, Iván Juárez Cruz, durante la última jornada y aseguró que, durante los dos años y medio que duró el proceso, nunca lo vieron pedir perdón por lo ocurrido.

“En dos años y medio que hemos tenido audiencias, él ha tenido todas las oportunidades para hablar, pedir disculpas, arrepentirse de lo que hizo y pedirle perdón a Malén. En ningún momento se arrepintió”, sostuvo Analía.

La madre de la joven consideró que las disculpas expresadas por el acusado durante su declaración final no fueron sinceras. Según señaló, habló principalmente de sí mismo, de sus proyectos y de las oportunidades que tendría para estudiar, sin dirigirse a la familia.

“No nos miró a nosotros, a la familia. Le pidió disculpas al jurado por lo que estaban viendo”, cuestionó Analía.

Para la familia, el ataque había sido planificado

Durante el juicio se expuso que Malén fue atacada con un arma blanca y recibió seis puñaladas. También se mencionaron búsquedas realizadas en internet con términos vinculados con arterias, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Para los padres, el hecho no fue consecuencia de una reacción impulsiva ante una situación puntual, sino que el acusado habría tomado previamente la decisión de matar a la joven.

“Él tenía claro hace rato lo que iba a pasar ese día. Tenía la decisión de quitarle la vida, la había tomado, la planificó y sabía que Malén de ahí no iba a salir con vida”, afirmó Analía.

La mujer también recordó que, según lo expuesto durante el proceso, Malén le habría dicho que no al acusado antes del ataque.

Esperan una condena por femicidio

La familia aguarda ahora la decisión del Jurado Popular y manifestó su expectativa de que el acusado sea declarado culpable de femicidio y reciba la pena correspondiente.

“Esperamos los 35 años de cadena perpetua por femicidio, por sus lazos, por la amistad que tenían y porque no se merece menos”, sostuvo Analía.

La madre de Malén explicó que la familia considera fundamental que se tenga en cuenta el vínculo que existía entre ambos y cuestionó la posibilidad de una condena menor.

“Necesitamos que siga dentro de 35 años y no salga”, afirmó.

Para los padres, además, atravesar el juicio significó revivir una y otra vez lo sucedido. Analía contó que recién durante el proceso tuvieron la posibilidad de estar frente al acusado y que verlo durante las audiencias fue especialmente doloroso.

“Esto sigue siendo un castigo. Llevamos dos años y medio de castigo”, expresó.

“Queremos seguir con nuestras vidas”

Roberto, el padre de Malén, también fue contundente al referirse al pedido de disculpas del acusado.

“Las disculpas de este señor fueron un libreto armado por la defensa. Él no tiene ninguna clase de arrepentimiento”, sostuvo.

El padre de la joven consideró que un verdadero arrepentimiento debería haberse manifestado desde el comienzo y no recién al finalizar el juicio.

“Creo en su arrepentimiento porque nunca lo manifestó. Eso es algo que sale natural desde el primer momento, si estás arrepentido, más en una cuestión de estas tan grave”, afirmó.

Roberto también habló de la necesidad de que las mujeres puedan vivir y desarrollar sus proyectos sin miedo.

“Queremos que las mujeres puedan caminar por la calle libremente, que no tengan que tener miedo en tomar decisiones, en decir lo que piensan, en proyectar sus vidas”, manifestó.

Además, reclamó una Justicia más rápida y eficaz y agradeció a todas las personas que participaron del proceso como testigos y que, según expresó, intentaron ayudar a Malén.

Cómo quieren recordar a Malén

Al momento de hablar de su hija, Analía destacó sus proyectos, sus metas y la etapa de crecimiento personal que atravesaba cuando fue asesinada.

“Malén era nuestro sueño, nuestro proyecto. Teníamos tanto para adelante, tantas cosas lindas”, expresó.

La joven estaba terminando su carrera y comenzaba una nueva etapa de su vida en Mendoza. Según recordó su madre, tenía objetivos y proyectos que estaba concretando después de años de esfuerzo y estudio.

“Era una luchona de primera línea, tenía metas como cualquier persona joven y las estaba logrando”, señaló.

Analía también recordó el cariño que Malén tenía entre sus amigos y allegados y sostuvo que la joven no merecía lo que ocurrió. “Nadie tiene que quitarle la vida a nadie”, afirmó.

La familia espera ahora el veredicto del Jurado Popular. Después de dos años y medio de audiencias, Analía y Roberto buscan que la decisión permita cerrar una etapa dolorosa y comenzar otra, sin dejar de mantener viva la memoria de su hija.