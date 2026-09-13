Mendoza: hasta dónde se puede ir para disfrutar de la nieve este domingo y en qué zonas es obligatorio llevar cadenas

Las nevadas y las heladas de este fin de semana complicaron varios caminos de montaña. Vialidad Mendoza actualizó el estado de las rutas y detalló qué sectores están habilitados, cuáles permanecen intransitables y dónde se exige equipamiento para circular.

La nieve volvió a cubrir distintos sectores de la montaña mendocina y este domingo las condiciones de circulación requieren especial atención. Las bajas temperaturas provocaron heladas y posible formación de hielo o escarcha, mientras que la acumulación de nieve mantiene algunos caminos con restricciones.

La Dirección Provincial de Vialidad difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas y detalló cuáles son las alternativas para quienes buscan acercarse a los sectores nevados.

Uno de los puntos más buscados es Vallecitos, donde la situación es más restrictiva debido a la acumulación de nieve.

Según el informe de Vialidad, la Ruta Provincial 89 está habilitada hacia las villas de montaña, pero el acceso específico a Vallecitos tiene condiciones diferentes: solo pueden avanzar vehículos 4×4 y es obligatorio llevar cadenas hasta Guardaparques.

A partir de Guardaparques, el camino permanece intransitable mientras continúan los trabajos de las máquinas de Vialidad para despejar el recorrido.

El parte también indica que otros sectores de las villas de montaña, como El Salto, Las Vegas, Valle del Sol, Piedras Blancas y Los Carrales, presentan condiciones de circulación afectadas por las heladas y la nieve.

Dónde es obligatorio llevar cadenas

Uno de los principales puntos a tener en cuenta antes de subir a la montaña es la portación y utilización de cadenas, según el tramo y las condiciones de cada ruta.

En Vallecitos, la exigencia alcanza a los vehículos 4×4 que circulen hasta Guardaparques: deben llevar cadenas y utilizarlas cuando las condiciones lo requieran.

Otro de los sectores donde las cadenas son obligatorias es la Ruta Provincial 222, que conecta la zona de Malargüe con Los Molles y Las Leñas. El informe establece el uso obligatorio de cadenas desde la intersección con la Ruta Nacional 40 hasta Los Molles.

La ruta presenta además posibilidad de hielo sobre la calzada, por lo que se pide circular con precaución.

La RP 13, que conecta el sector de Las Heras con Uspallata, está transitable con precaución hasta Cerro 7 Colores y Agua de Chilcas, mientras que el tramo posterior hacia Agua de Chilcas figura afectado por la nieve.

En la RP 52, camino a Villavicencio, se puede circular con precaución hasta Agua de los Pajaritos. Desde allí hacia el Hotel Villavicencio y la RN 149, el camino permanece intransitable.

En el sur provincial, la RP 226 está habilitada solo para vehículos 4×4 y con precaución hasta Las Tapaderas. Más adelante, el camino hacia El Planchón permanece cerrado por la acumulación de nieve.

Por otro lado, la RP 220, en El Sosneado, continúa intransitable debido a las nevadas.

Precaución por las heladas

Vialidad Mendoza también emitió una advertencia general por las condiciones climáticas. Hay heladas en toda la provincia, por lo que se recomienda conducir con precaución ante la posible formación de hielo o escarcha.

En los caminos de montaña, además, pueden registrarse sectores con nieve sobre la calzada, banquinas reducidas y baja visibilidad