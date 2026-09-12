La sorpresa que vivió una fan de Axel en Mendoza: su novio le pidió casamiento en peno recital

La joven es fanática del cantante desde que era niña y había ido al recital acompañada por su novio. Sin saberlo, él había preparado una carta y esperó el momento indicado para hacerle la propuesta de casamiento.

Le pidió casamiento a su novia en pleno recital de Axel en Mendoza

La noche que una fan de Axel esperaba disfrutar como una más terminó convirtiéndose en un recuerdo que difícil de olvidar. Durante el recital que el cantante brindó este viernes en Mendoza, su novio preparó una propuesta de casamiento y logró llevarla hasta el escenario.

El joven sabía que no se trataba de un recital más para ella. Es fanática de Axel desde que era muy chica y, según contó, su primer show del cantante lo vivió cuando era niña, acompañada por su abuela.

“Ella es fanática de Axel de toda su vida y creo que no había mejor propuesta que acá, arriba del escenario con él”, contó el joven después de concretar la sorpresa.

Para preparar el momento, escribió una carta en su casa y esperó la oportunidad indicada durante el recital. “Hice la carta en mi casa, dije el momento y se lo merece”, explicó.

La propuesta tomó por sorpresa a la joven, que reconoció que todavía no terminaba de asimilar lo que había ocurrido.

“Yo estoy en shock, todavía no caigo”, dijo, todavía emocionada por la situación. Después volvió a hablar de su vínculo con la música de Axel: “Obviamente soy fanática de Axel de muy pequeña”.

También destacó que su novio suele acompañarla a los recitales y recordó cómo comenzó su historia como fan del cantante.

“Él siempre me acompaña a los recitales. El primer recital yo era muy pequeña y me llevó mi abuela”, contó.

Esta vez, el recital tuvo un significado diferente. Además de cumplir con el deseo de volver a ver a Axel en vivo, la joven recibió una propuesta de casamiento sobre el escenario.

“Obviamente feliz por conocerlo, pero hermosa fue la propuesta”, expresó.

El show de Axel se realizó este viernes 11 de septiembre en Arena Maipú, como parte de su Así Vivir Tour.