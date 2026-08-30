Mendoza: hasta dónde se puede circular para ver la nieve este domingo y dónde es obligatorio usar cadenas

Vialidad Mendoza actualizó el estado de los caminos de montaña tras las intensas nevadas. Hay sectores habilitados para todo tipo de vehículos, aunque con precauciones y equipamiento obligatorio.

Las intensas nevadas que se registraron en los últimos días dejaron postales invernales en distintos puntos de la cordillera mendocina, pero también complicaron la circulación en varios caminos de montaña.

Por eso, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene los trabajos de despeje y actualiza las condiciones de transitabilidad de acuerdo con la acumulación de nieve y hielo.

Uno de los sectores que presenta novedades este domingo 30 de agosto es el circuito de Vallecitos, uno de los destinos elegidos por quienes buscan disfrutar de la nieve durante el fin de semana.

De acuerdo con el último informe de Vialidad Mendoza, la Ruta Provincial 89 quedó habilitada en todo su recorrido hasta el Ski Club para todo tipo de vehículos.

La apertura se produjo luego de los trabajos de despeje realizados por las máquinas viales, que durante el sábado habían logrado avanzar hasta el refugio San Bernardo. En esa jornada, el tránsito todavía estaba restringido según el tipo de vehículo y el tramo del camino.

La principal recomendación para quienes circulen hacia Vallecitos es clara: es obligatorio portar cadenas.

Vialidad Mendoza indicó que se debe transitar con precaución debido a la acumulación de nieve en las banquinas que dejó el temporal.

Por eso, aunque el camino se encuentre habilitado para todo tipo de vehículos, las condiciones no son las habituales y los conductores deben estar preparados para eventuales sectores con nieve o hielo.

La portación de cadenas es especialmente importante en los caminos de montaña, donde un cambio en las condiciones meteorológicas puede complicar rápidamente la circulación.

El temporal dejó una importante acumulación nívea en el circuito de Vallecitos. Durante los trabajos realizados el sábado, los equipos de Vialidad lograron despejar unos tres kilómetros adicionales y llegar hasta el refugio San Bernardo.

En ese operativo también fue posible asistir a un grupo de montañistas que había quedado aislado en la zona debido a la cantidad de nieve acumulada sobre el camino.