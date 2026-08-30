Sigue subiendo la temperatura en Mendoza: a cuánto llega la máxima este domingo

Mendoza tendrá este domingo una jornada con poca nubosidad, temperaturas sin grandes cambios y vientos moderados del sector norte. En la cordillera continuarán las nevadas.

Después de un sábado con tiempo estable, cielo algo nublado y una máxima de 19°C, Mendoza cerrará el último fin de semana de agosto con condiciones similares.

Para esta jornada se espera poco cambio en los registros térmicos.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo 30 de agosto se presentará con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, acompañado por vientos moderados del sector norte.

Las nevadas continuarán en la zona cordillerana durante este domingo. En este contexto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado, luego de varios días afectado por las condiciones meteorológicas en Alta Montaña.

La máxima será de 20°C y la mínima de 7°C.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Lunes 31 de agosto

Continuará el tiempo con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura.

Se esperan vientos leves del sector sur y cielo parcialmente nublado en la cordillera.

La máxima será de 21°C y la mínima de 8°C.

Martes 1 de septiembre

Se anticipa poca nubosidad, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

En la cordillera, las condiciones serán estables.

La máxima llegará a 22°C y la mínima será de 6°C.

Miércoles 2 de septiembre

Continuará con poca nubosidad, aunque se espera un ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste.

La cordillera permanecerá estable.

La máxima será de 20°C y la mínima de 7°C.