El Paso Cristo Redentor continúa cerrado: cuándo vuelve a abrir y quiénes podrán cruzar

El corredor internacional permanece inhabilitado por las condiciones en alta montaña. Las autoridades de Argentina y Chile definieron una apertura parcial.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado este domingo 30 de agosto para la circulación de vehículos debido a las condiciones meteorológicas y al estado de transitabilidad en alta montaña.

El corredor internacional que conecta Mendoza con Chile había vuelto a habilitarse el pasado 18 de agosto, después de permanecer 34 días cerrado por un prolongado temporal de nieve. Sin embargo, la situación climática volvió a complicar el tránsito y las autoridades dispusieron nuevas restricciones durante la última semana.

A pesar de este nuevo cierre, las autoridades de Argentina y Chile acordaron una reapertura parcial del Sistema Cristo Redentor a partir del lunes 31 de agosto.

En esta primera etapa, el tránsito estará habilitado únicamente para el transporte de cargas, en ambos sentidos. La decisión fue tomada luego de analizar los informes técnicos elaborados por las vialidades de ambos países.

Los camiones podrán circular entre las 9 y las 21 horas del lado argentino, mientras que en Chile el horario será de 8 a 20 horas.

La reapertura no será automática ni estará garantizada durante toda la jornada: quedará sujeta a las condiciones meteorológicas y a que la ruta presente condiciones seguras de transitabilidad.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para la reapertura del Paso Cristo Redentor al turismo. La restricción alcanza a los autos particulares, vehículos menores, combis y buses de pasajeros, que deberán continuar esperando hasta que las autoridades determinen que las condiciones son seguras para circular.

Según se informó oficialmente, la habilitación para el turismo será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales y dependerá también de los pronósticos meteorológicos para los próximos días.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Sistema Integrado Cristo Redentor, ya que cualquier cambio en las condiciones climáticas puede modificar la habilitación prevista.