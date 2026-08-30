Las Heras: un motociclista de 15 años atropelló a un hombre de 80

El adolescente circulaba en una motocicleta cuando, por causas que se investigan, embistió al hombre. El peatón sufrió politraumatismos y fue llevado a un hospital, mientras que el joven fue derivado al Central tras presentar vómitos con sangre.

Un siniestro vial se produjo durante la noche del sábado en Las Heras cuando un hombre de 80 años y a un adolescente de 15 terminaron internados en distintos hospitales de Mendoza.

El menor circulaba en una motocicleta cuando, por causas que son investigadas, colisionó contra el peatón.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.05 horas, en la intersección de Chile y Matienzo.

Según fuentes policiales, personal de la policía llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre un accidente en el que una moto había embestido a un peatón.

Al arribar, los efectivos encontraron al hombre de 80 años, quien recibió asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales constataron que presentaba politraumatismo moderado y dispusieron su traslado al Hospital Privado de Ciudad.

En paralelo, el conductor de la motocicleta, un adolescente de 15 años, había sido llevado por familiares al Hospital Carrillo.

Mientras permanecía en ese centro asistencial, los médicos informaron que presentaba vómitos con sangre, por lo que fue trasladado en una ambulancia del SEC al Hospital Central, donde debía realizarse distintos estudios.

Por tratarse de un menor de edad, también intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que tomó contacto con el adolescente en el Hospital Central.

En la escena trabajó Policía Científica, mientras que personal de Tránsito realizó las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.