Las Leonas son campeonas del mundo: una mendocina de 20 años hizo historia

La Selección Argentina volvió a hacer historia en el hockey femenino tras una definición ante Países Bajos. El festejo tuvo además un motivo especial para Mendoza con una joven jugadora de la provincia entre las protagonistas de la consagración.

Argentina se consagró campeona del mundo de hockey sobre césped femenino después de empatar 1-1 ante Países Bajos en el tiempo reglamentario y quedarse con la definición por penales australianos por 3-1.

La final se disputó este sábado en el estadio Wagener de Amstelveen, uno de los escenarios históricos del hockey neerlandés. Allí, Las Leonas lograron imponerse ante las actuales campeonas del mundo y volvieron a levantar el trofeo después de 16 años.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara tuvo que atravesar una final muy exigente. Países Bajos golpeó primero y Argentina debió trabajar durante gran parte del encuentro para encontrar el empate.

La reacción llegó en el último cuarto. María José Granatto apareció en el momento decisivo para marcar el 1-1, luego de aprovechar un rebote tras la ejecución de un córner corto.

Con la igualdad, el título se definió mediante penales australianos. Y allí volvió a aparecer una de las grandes figuras de la tarde: Cristina Cosentino. La arquera argentina fue determinante para mantener con vida al seleccionado durante el partido y luego tuvo un papel fundamental en la definición.

Argentina terminó imponiéndose 3-1 en los penales australianos y desató el festejo.

El último penal quedó en manos de Sofía Cairó, quien tuvo la responsabilidad de cerrar la serie y ponerle el broche a una jornada histórica para el hockey argentino.

Con esta conquista, Argentina llegó a su tercer título mundial.

Las Leonas ya habían sido campeonas en Perth 2002 y Rosario 2010, y volvieron a quedarse con la Copa del Mundo 16 años después de su última consagración.

Además, las tres finales mundialistas que Argentina ganó fueron ante Países Bajos. La primera ocurrió en Perth, en 2002, y la segunda en Rosario, en 2010. Ahora, en territorio neerlandés, Las Leonas volvieron a imponerse ante el mismo rival.

Entre las protagonistas de esta consagración hay una historia que se sigue especialmente desde Mendoza.

Milagros Alastra, nacida en la provincia en 2006, se consagró campeona del mundo con Las Leonas a los 20 años, en el primer Mundial de su carrera.

La mendocina surgió de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y construyó allí sus primeros pasos en el hockey antes de comenzar un rápido recorrido por los seleccionados juveniles argentinos.

Su crecimiento la llevó primero a Las Leoncitas y posteriormente al seleccionado mayor.

Alastra debutó en un Mundial el 15 de agosto ante Estados Unidos, en el comienzo del certamen disputado entre Bélgica y Países Bajos. Apenas una semana después, el 22 de agosto, cumplió 20 años mientras atravesaba la competencia más importante de su carrera.

El festejo de cumpleaños terminó teniendo un premio todavía mayor: unos días después, la mendocina levantó la Copa del Mundo con la camiseta argentina.

El camino de Alastra hacia la Selección mayor comenzó a tomar fuerza durante su etapa en los seleccionados juveniles. La mendocina fue parte de Las Leoncitas campeonas de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y posteriormente disputó el Mundial Sub 21 de Chile, donde Argentina consiguió la medalla de plata.

Su rendimiento también recibió reconocimiento internacional. Alastra fue distinguida como “Rising Star of the Year”, premio otorgado a una de las jóvenes jugadoras con mayor proyección.

A comienzos de 2026 llegó su primera experiencia con Las Leonas. Fernando Ferrara la convocó para disputar la Pro League en Hobart, Australia, una oportunidad que significó su salto definitivo al seleccionado mayor.

Para continuar con su desarrollo y estar más cerca de la estructura de entrenamiento del equipo nacional, en enero se trasladó a Buenos Aires y se incorporó a GEBA. Meses después, llegó la convocatoria para el Mundial.

Y el debut en la máxima competencia internacional terminó de la mejor manera posible.

Con su participación en este Mundial, Milagros Alastra se convirtió en la quinta jugadora mendocina en disputar una Copa del Mundo con Las Leonas.

Antes habían llegado a la máxima competencia internacional Florencia D’Elía, Silvina D’Elía, Macarena Rodríguez y Delfina Thomé Guastavino.