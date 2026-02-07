Mendoza: hallaron muerta a una mujer mayor en su casa en Las Heras

La mujer fue encontrada recostada sobre la cama y, a su lado, estaba su pareja con vida. Según indicaron fuentes policiales, hacía varios días que los vecinos no los veían, lo que motivó el aviso al 911.

Durante la tarde de este viernes se realizó un operativo policial en el barrio Santa Teresita, en Las Heras, luego de que vecinos advirtieran la ausencia prolongada de una pareja de adultos mayores en su domicilio.

Ante la falta de noticias, dieron aviso a las autoridades y efectivos se trasladaron hasta la vivienda para verificar la situación.

Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron a ambos en una de las habitaciones: el hombre estaba con vida, mientras que la mujer se hallaba recostada sobre la cama sin signos vitales.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar no se observaron indicios de violencia ni daños o forzamientos en puertas y ventanas, por lo que en principio se descarta la intervención de terceros.

La causa quedó bajo investigación y se aguardan los estudios correspondientes para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento.