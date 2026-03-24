Mendoza: habrá varios cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 25 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este miércoles en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 25 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 25 de marzo

Este miércoles 25 de marzo habrá cortes de luz en:

Ciudad

Entre calles Schestakow, Dr. Leloir, Milstein, Echeverri Gainza y adyacencias. De 9.30 a 11.00 h.

Entre calles Cerro Banderita Sur, Cerro Fundición, Cerro Bodeguita, Cerro San Isidro y áreas adyacentes; barrio Dalvian. De 14.45 a 18.45 h.

Guaymallén

Entre Lateral Sur del Acceso Este, calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50 y adyacencias; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.

En loteo Sol Andino. En calle Buena Nueva y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Godoy Cruz, entre Milagros y kilómetro N°11. En loteo Hadad y adyacencias; Corralitos. De 14.30 a 17.00 h.

En calle Severo del Castillo, entre Godoy Cruz y San Juan. En calle 25 de Mayo, hacia el este de Severo del Castillo. En callejón Salcedo, hacia el oeste de Severo del Castillo. En loteos Poveda Touris, Rayen Curá y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En la Ruta N°7, hacia el oeste de la Aduana. En Hostel Leñas de Tolosa y zonas aledañas; Paramillo (Las Cuevas). De 10.00 a 14.00 h.

Luján

En calle Proyectada J256, en las inmediaciones de Ruta Nacional N°40. De 10.00 a 12.00 h.

Maipú

Entre calles Pescara, Emilio Civit/Barcala, Maza, Dionisio Herrera/Sánchez y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Bruno Morón, entre Canal Pescara y Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Mina de Oro, Rivadavia, La Escondida y Los Salamanquinos. En calle Juan Vargas, entre Los Valencianos y Perinetti. En calle San Martín Norte, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Ruta Nacional N°7, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En la intersección de calle Proyectada V170 con Rama N°8 y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.

Tupungato

En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.30 a 13.30 h.

En calle La Gloria (o Ruta Provincial N°86), hacia el norte de loteo Entrevides. En Praderas Mendocinas y bodega Atamisque. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Los Indios, entre Quiroga y 3 de Febrero. En bodegas Trivento y Esmeralda; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles El Cementerio, Administración, Casas Viejas y Corvalán. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael