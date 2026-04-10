Mendoza: habrá tareas de mantenimiento en 4 departamentos este sábado 11 y domingo 12 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 11 y domingo 12 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 11 y domingo 12 de abril
Estos son los cortes de luz para este sábado 11 de abril:
Tunuyán
- Entre calles República de Chile, Antonio Dalmau, Echeverría y Güemes. De 9.15 a 12.15 h.
San Carlos
- Entre calles Bernardo Quiroga, 25 de Mayo, Victorio Maestri e Independencia. En barrio Las Calandrias. De 12.30 a 14.30 h.
- En calle San Martín Norte, entre Dr. Méndez y Bruno Villegas; La Consulta. De 16.00 a 18.00 h.
- Entre calles Quiroga y Calderón. En barrio Coartem. De 9.00 a 12.00 h.
San Rafael
- Entre calles Díaz, Josefa Rosco, Rufino Ortega y Sáez Foster; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
Estos son los cortes de luz para este domingo 12 de abril
Maipú
- Entre calles Bruno Morón, Juan Agustín Maza, Carril Sarmiento y Maza Norte. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calles Don Bosco, 25 de Mayo Norte, San Martín Norte, Arenales y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Los Sauces, Cardonato, Florida y Recabarren. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Cayetano Silva, Balloffet, Capdeville y República de Siria. De 8.30 a 12.30 h.