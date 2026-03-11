Mendoza: habrá múltiples cortes de luz en 10 departamentos este jueves 12 de marzo

Edemsa señaló que habra tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Durante la mañana y tarde de este jueves 12 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 12 de marzo

Ciudad

En calle Montecaseros, entre Córdoba y Corrientes. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles Pedro Palacios, Godoy Cruz, Cristóbal Colón y Artigas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Nicolás Avellaneda, entre Mathus Hoyos y Virgen de las Nieves. En barrio Los Tilos. En calle Fourcade, hacia el oeste de Avellaneda. Entre calles Fourcade, Avellaneda, Gil y La Paz. En calles Dante Alighieri, Victoria, Buena Nueva y áreas adyacentes; Bermejo. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

En calle América. En la intersección de calle Congreso de Tucumán con Bufano y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

En Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Villanueva y Anchorena. En calle Anchorena, hacia el este de Acceso Sur. En calle Zapiola, hacia el este de Acceso Sur, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Proyectada I352; La Primavera. De 8.45 a 10.45 h.

En calle 2 de Abril, entre Carril 3 Porteñas y Ruta Provincial N°31. En calles N°581, Proyectada I236 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de calle Perito Moreno con Pueyrredón y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Palomares y callejón Iglesias, y adyacencias; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 9 de Julio, entre Arenales y San Juan; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calles Steindl y Santa Rosa, entre Miguel Silva y Ginart, y en calle Las Pintadas. En la intersección de calle Steindl/Quintana con Miguel Silva y zonas aledañas; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle N°2, entre Finca Papes y El Cepillo; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Ejército de Los Andes, entre San Martín Sur y barrio Jardín. En calle Tragea I. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y La Correina; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Sarmiento, Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Biancafore, Alem, Chacabuco y Pellegrini. De 15.00 a 19.00 h.

En calle Los 3 Puentes, entre García y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Los Abedules. En barrio Virgen de los Vientos y en parajes El Chacay y La Junta. De 8.00 a 12.00 h.

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.