Mendoza: este fin de semana habrá cortes de luz en un departamento

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán.

Edemsa informó que este domingo 8 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados será: Tunuyán.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Tupungato