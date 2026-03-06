Mendoza: este fin de semana habrá cortes de luz en un departamento

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán.
Edemsa informó que este domingo 8 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados será: Tunuyán.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este domingo 8 de marzo
Tupungato
- En calle El Álamo, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89. En Hotel Tupungato Divino; Gualtallary. De 8.30 a 12.30 h.