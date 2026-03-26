Mendoza: habrá cortes en 9 departamentos este viernes 27 de marzo

Edemsa realizó tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 27 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 27 de marzo

Este viernes 27 de marzo habrá cortes de luz en:

Ciudad

En calle Rivadavia, entre Perú y 25 de Mayo, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre la Lateral Sur del Acceso Este y calles Paso de los Patos, Adolfo Calle y Alem. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

En la Ruta Provincial N°52, hacia el este de Ruta Provincial N°39; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta N°7; Penitentes. De 11.30 a 15.30 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°16, hacia el sur de calle El Bajo, y adyacencias; El Carrilzal. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Mosconi, Islas Orcadas del Sur, Puerto Argentino y San Martín; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Vieytes, entre Emilio Civit y Palma. En el barrio Los Aromos y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Alejandro Suárez, Pablo Pescara, Tropero Sosa, Palma, Maza y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de la escuela Palma. En el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 10.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle La Consulta, entre La Argentina y Derqui. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Dante, 1.200 metros hacia el este de la Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En el Carril Nacional, entre calles Estrella y Agüero. De 14.30 a 18.30 h.

En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Administración. En calle Administración, entre Guanda y Carril Calise Nacional. En calle Pellegrini, entre Ruta Nacional N°40 y Carril Calise Nacional. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael