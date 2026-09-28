Empleadas domésticas: cuánto tenés que cobrar la hora en octubre del 2026

El personal de casas particulares tendrá nuevos salarios mínimos desde octubre de 2026. Cuánto cobran por hora y por mes las empleadas domésticas según cada categoría y modalidad de trabajo.

El personal de casas particulares tendrá desde octubre nuevos valores mínimos para sus salarios. La escala establece los montos que corresponden por hora y por mes, según la categoría y la modalidad de trabajo.

La nueva tabla fue difundida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y contempla tanto a quienes trabajan con retiro como a quienes lo hacen sin retiro.

Cuánto cobra por hora una empleada doméstica en octubre

Los valores mínimos por hora para octubre de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisores/as: $5.215,59 por hora sin retiro y $4.805,82 con retiro.

$5.215,59 por hora sin retiro y $4.805,82 con retiro. Personal para tareas específicas: $4.973,38 por hora con retiro y $4.580,80 sin retiro.

$4.973,38 por hora con retiro y $4.580,80 sin retiro. Caseros: $4.337,53 por hora sin retiro.

$4.337,53 por hora sin retiro. Asistencia y cuidado de personas y niñeras: $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro.

$4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro. Personal para tareas generales: $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro.

En esta última categoría se incluyen tareas como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras labores habituales del hogar.

Cuánto cobra por mes una empleada doméstica en octubre

Para quienes cobran bajo la modalidad mensual, los salarios mínimos establecidos para octubre son:

Supervisores/as: $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

$599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro. Personal para tareas específicas: $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

$560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro. Caseros: $548.429,23 sin retiro.

$548.429,23 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

$548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro. Personal para tareas generales: $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Cuando una persona realiza tareas que corresponden a más de una categoría, la normativa establece que debe quedar comprendida en aquella que resulte principal y que desempeñe habitualmente.

Qué tareas corresponden a cada categoría

La categoría de supervisor/a comprende la coordinación y el control de las tareas realizadas por dos o más personas que estén a su cargo.

El personal para tareas específicas incluye a cocineros y cocineras contratados exclusivamente para esa función, además de otras tareas del hogar que requieran una especial idoneidad.

Los caseros son quienes realizan tareas de cuidado general y preservación de una vivienda en la que habitan por motivo del contrato de trabajo.

La categoría de asistencia y cuidado de personas comprende el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

Por último, el personal para tareas generales realiza labores de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, otras tareas típicas del hogar.

Quiénes cobran el adicional por zona desfavorable

La escala también contempla un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en determinadas zonas consideradas desfavorables.

El adicional alcanza a quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.