Mendoza: habrá cortes de luz este sábado 16 y domingo 17 en 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, San Carlos, Guaymallén y Luján de Cuyo.

Edemsa informó que este sábado 16 y domingo 17 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, San Carlos, Guaymallén y Luján de Cuyo.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 16 y domingo 17 de mayo

Estos son los cortes de luz para este sábado 16 y domingo 17 de mayo:

Sábado 16

Tupungato

En la intersección de calle N°6 con El Álamo y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 16.00 a 18.00 h.

San Carlos

Entre calles Lavalle, 25 de Mayo, San Martín y Carril Nacional. En el barrio La Tradición. De 9.00 a 13.00 h.

Domingo 17

Guaymallén

En calle Pedro del Castillo, entre Sarmiento y Avellaneda. En calle Paraguay, entre Tomás Godoy Cruz y Pedro del Castillo. Entre calles Belgrano, Avellaneda, Bandera de Los Andes y Bolivia; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Sáenz Peña, San Martín, Alvear y Evans. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato