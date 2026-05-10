Cayó en una trampa por Facebook: lo citaron por una compra y lo asaltaron con un arma blanca en Godoy Cruz

El encuentro había sido pactado en la calle, pero todo era una trampa. La víctima fue sorprendida por varios delincuentes que escaparon con sus pertenencias.

Un hombre de 41 años fue asaltado en Godoy Cruz tras pactar una compra a través de Facebook.

El hecho ocurrió cerca de las 21:20 horas del sábado, en calle Álvarez Condarco.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar acordado, la víctima fue interceptada por varios delincuentes que lo amenazaron con un arma blanca.

De acuerdo con la denuncia, el hombre esperaba encontrarse con el supuesto vendedor, pero en su lugar fue sorprendido por un grupo de asaltantes que lo rodearon y le robaron sus pertenencias.

Los ladrones se llevaron un teléfono celular Xiaomi 14C color verde, una campera negra, un casco negro con detalles verdes y una mochila azul. Tras el robo, escaparon rápidamente y no han sido detenidos.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.