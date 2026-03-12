Mendoza: habrá cortes de luz en siete departamentos este viernes 13 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Durante la mañana y tarde de este viernes 13 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 13 de marzo

Guaymallén En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. En calle Prolongación Ferrari, entre Milagros y Buenos Vecinos. En calle Ullo, entre Milagros y Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Juan, entre Severo del Castillo y Milagros. En loteo Leonangelli y zonas aledañas; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h. Maipú En calle Lamadrid Sur, hacia el norte de Carril Barrancas, y adyacencias; San Roque. De 8.45 a 10.45 h.

En la intersección de calle Nueva con Proyectada I366 y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h. Tupungato En calle Blanco, entre Iriarte y barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h. San Carlos En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Malvinas Argentinas, Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Santander II, La Virgen y Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h. San Rafael Entre calles Palau, Namuncurá, Buenos Aires y Fleming. En Cooperativa Sierra Pintada. De 8.30 a 12.30 h.

En la intersección de calle Edison con Comodoro Py y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.

Entre calles San Luis, Bombal, Alsina y Moreno. De 9.30 a 11.30 h.

En calle Artero, hacia el sur de Zavattieri; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h. Malargüe En la intersección de Puesto Rojas y Colonia Forrajera y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.