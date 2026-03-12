Mendoza: habrá cortes de luz en siete departamentos este viernes 13 de marzo

Servicios

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

usuario
Redacción ElNueve.com

Durante la mañana y tarde de este viernes 13 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 13 de marzo

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.

