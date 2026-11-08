Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos este lunes 9 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 9 de noviembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa a la Argentina, se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 9 de noviembre

Guaymallén

Entre calles Almirante Brown, Buenos Vecinos, calle 492 y Carril Viejo a Lavalle; Colonia Segovia De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Lateral Este del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Carrodilla; Carrodilla. De 8.30 a 14.30 h.

En calle Carrodilla, entre Acceso Sur y Terrada. Entre calles Carrodilla, Terrada, Isla de los Estados y Serrano; Carrodilla. De 8.30 a 14.30 h.

San Carlos