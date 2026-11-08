Grave denuncia contra Mauro Icardi por presunta violencia infantil: la Justicia evalúa pedir su detención

La conductora se presentó en la Fiscalía de Género de Tigre, donde declaró durante más de cuatro horas y solicitó que Francesca sea escuchada mediante una Cámara Gesell. Además, trascendió un nuevo conflicto por las pertenencias de la menor.

La situación judicial de Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo luego de que Wanda Nara lo denunciara por un presunto episodio de violencia contra Francesca, la hija mayor que tienen en común. El caso motivó la intervención policial en la vivienda del futbolista, una evaluación médica de la menor y una serie de medidas judiciales.

El conflicto se desencadenó el viernes 6 de noviembre en una propiedad que Icardi tiene en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Según consta en el acta policial difundida por distintos medios, Wanda recibió mensajes de su hija de 11 años, quien le habría pedido ayuda y manifestado que tenía miedo porque su padre la habría golpeado y encerrado en una habitación.

La conductora decidió dirigirse hasta el domicilio de su expareja acompañada por su actual pareja, Martín Migueles, y efectivos policiales. Al llegar, los agentes encontraron las puertas cerradas y comenzaron a golpear para que les permitieran ingresar. Unos diez minutos después, Francesca salió por una puerta lateral, llorando y visiblemente angustiada. La situación motivó también la intervención de una ambulancia.

De acuerdo con el informe médico que trascendió, la profesional que examinó a la menor no encontró lesiones de gravedad que justificaran un traslado de urgencia, aunque indicó realizar estudios complementarios por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

La denuncia de Wanda Nara y las medidas judiciales

Después del episodio, Wanda se presentó en la Fiscalía de Género de Tigre, donde permaneció más de cuatro horas para formalizar su denuncia y brindar detalles sobre lo ocurrido. Además, habría solicitado que Francesca pueda declarar mediante una Cámara Gesell, un procedimiento especialmente diseñado para recibir testimonios de niños y adolescentes en un entorno adecuado y con intervención de profesionales.

En este contexto, la Justicia dispuso una medida cautelar que restringe el contacto entre Mauro Icardi y su hija durante 45 días. La resolución establece una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la menor y de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre.

También se le prohibió comunicarse con Francesca por cualquier medio, ya sea personalmente, por teléfono, WhatsApp, redes sociales o a través de terceras personas. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre y contempla la intervención de organismos de protección de menores.

El conflicto por las pertenencias de Francesca

Otro de los episodios que habría complicado el escenario se relaciona con el teléfono celular y la mochila de la nena. Según reveló Yanina Latorre en sus historias de Instagram, Francesca quería recuperar sus pertenencias, que habían quedado en la vivienda de su padre.

La periodista contó que efectivos policiales regresaron al domicilio de Icardi para solicitar la entrega de esos objetos, pero el futbolista se habría negado a hacerlo. Este nuevo enfrentamiento habría generado preocupación en el entorno judicial y se sumó a las actuaciones que se llevan adelante tras la denuncia.

Latorre aseguró que la Fiscalía estaría evaluando solicitar una medida más severa contra el delantero. “Están evaluando pedir la detención de Mauro Icardi”, escribió en una de sus historias. Posteriormente, agregó otra frase que incrementó la expectativa sobre el desenlace del caso: “Me dicen de adentro, que todo indicaría que lo detienen”.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que la Fiscalía haya presentado formalmente un pedido de detención ni de que se haya emitido una orden judicial contra el futbolista. Por ahora, se trata de información difundida por la periodista a partir de sus fuentes.

En paralelo, también trascendió la versión que habría dado Icardi sobre el origen de la discusión. Según las reconstrucciones periodísticas, el delantero negó la agresión denunciada y sostuvo que el conflicto comenzó cuando no autorizó a Francesca a asistir a una reunión con amigas.

Mientras la investigación continúa, las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió durante la estadía de la menor en la vivienda de su padre y evaluar los elementos incorporados al expediente. La posible detención del futbolista es ahora una de las novedades que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.