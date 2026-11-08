Feriado por la visita del Papa: cómo funcionarán los comercios, bancos, colectivos y hospitales en Mendoza

El feriado nacional del lunes modificará la actividad habitual en la provincia y habrá cambios en distintos servicios.

El próximo lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida, establecida por el Decreto 1103/2026, modificará el funcionamiento habitual de distintos servicios y actividades en Mendoza.

Aunque el feriado tendrá alcance nacional, no todas las actividades se detendrán. En la provincia habrá comercios que abrirán sus puertas, mientras que los hospitales funcionarán con guardias y el transporte público tendrá las frecuencias habituales de un día feriado.

La visita de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El Gobierno nacional estableció además feriados con alcance territorial para los días posteriores: el martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Mendoza no tendrá esos feriados adicionales.

En la Ciudad de Mendoza, los comercios abrirán sus puertas con normalidad durante el lunes 9 de noviembre.

La decisión fue comunicada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITyS), luego de realizar un relevamiento entre establecimientos de la capital provincial. De acuerdo con la entidad, el sector comercial mantendrá su actividad durante el feriado.

Esto significa que quienes necesiten realizar compras o recorrer los locales del centro podrán encontrar negocios abiertos durante la jornada.

Sin embargo, para los empleados de comercio el feriado mantiene las condiciones laborales correspondientes a una jornada de este tipo.

Desde el Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza informaron que los trabajadores podrán optar por asistir o no a sus puestos de trabajo, sin que la decisión de no concurrir pueda generar una sanción.

En caso de trabajar durante el feriado, deberán cobrar la remuneración correspondiente a una jornada normal más una suma igual, de acuerdo con el régimen previsto para los feriados nacionales.

El sistema bancario tendrá un esquema particular durante estos días. Las sucursales permanecerán sin atención presencial durante cinco jornadas consecutivas, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

El cronograma comienza con el Día del Trabajador Bancario, que se conmemoró el viernes 6. Luego se suman el sábado y domingo, el feriado nacional del lunes 9 y un feriado bancario dispuesto por el Banco Central para el martes 10 mediante la Comunicación “A” 8487. Por lo tanto, la atención presencial en los bancos se retomará el miércoles 11 de noviembre.

Durante el cierre continuarán disponibles los cajeros automáticos y los canales digitales de las entidades, como el home banking, las aplicaciones bancarias, las transferencias y los pagos electrónicos.

En Mendoza, los servicios de salud funcionarán con el esquema habitual de un feriado. Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que habrá guardias destinadas a la atención espontánea y de urgencias, pero no se otorgarán turnos programados durante la jornada.

Por eso, quienes tengan una consulta o práctica programada para el lunes deberán tener en cuenta que el funcionamiento será diferente al de un día hábil.

El transporte público también tendrá una modalidad especial.

De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Transporte, los colectivos y el Metrotranvía funcionarán con el esquema correspondiente a un día feriado, con una prestación equivalente aproximadamente al 60% de la correspondiente a un día hábil.

Los usuarios podrán consultar los horarios actualizados a través de Mendotran, que permite verificar las frecuencias y recorridos de los servicios.