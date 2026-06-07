Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 8 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 8 de junio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 8 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 8 de junio

Guaymallén

Entre calles Venezuela, Granaderos de San Martín, Antequeda y Gomensoro. De 9.30 a 11.40 h.

Luján

En calle Pueyrredón, entre Los Ciruelos y Benito de San Martín. En calles Río Blanco y Río Grande. En calles Viamonte y Benito de San Martín, hacia el norte de Pueyrredón, y adyacencias; Chacras de Coria. De 8.30 a 11.30 h.

En calle Bella Vista, entre Cobos y Cipolletti, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°15, entre calles Bombero Pedro Crucero y 9 de Julio, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En calle Castro Barros, entre Pedro Molina y Perito Moreno. En callejón Morelato y adyacencias; Russel. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En la intersección de calle El Álamo con calle N°6 y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 15.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona y Otro; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles N°6, La Luz y Mosso. En frutícola La Cúspide; Villa Seca. De 15.00 a 19.00 h.

San Carlos

En el Carril Nacional, entre calles Estrella y Capitán Cobos. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pinilla, Soriano y La Salada. En Agredasur y Finca Valmor. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Santiago Méndez y El Campo. En la intersección de calle Pacheco con Ñancuñán y zonas aledañas; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael