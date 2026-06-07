Mendoza: cómo anotarse para terminar el secundario y tener un título con salida laboral

La propuesta está destinada a mayores de 18 años y permite completar los estudios secundarios mientras se obtiene una certificación profesional.

La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió las inscripciones para una nueva propuesta educativa destinada a personas mayores de 18 años que deseen completar la secundaria y, al mismo tiempo, capacitarse en un oficio con alta demanda laboral.

Se trata del Bachiller Profesional en Energía Eléctrica con certificación de Instalador/a de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables, una formación que se dictará en Uspallata y que combina la terminalidad educativa con conocimientos técnicos orientados al mundo del trabajo.

La carrera forma parte de la oferta educativa de los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (CEPAS), espacios que buscan brindar oportunidades de formación a jóvenes y adultos, incorporando perfiles profesionales acordes a las necesidades actuales del mercado laboral.

En este caso, los estudiantes podrán adquirir conocimientos relacionados con la instalación y el funcionamiento de sistemas de energías renovables, como la energía solar y la energía eólica, dos áreas que ganan cada vez más protagonismo en Mendoza y en el país debido al crecimiento de los proyectos vinculados al desarrollo sostenible.

Desde la DGE destacaron que esta propuesta surge a partir del trabajo conjunto con distintos actores productivos de la región, con el objetivo de ampliar la oferta de capacitación en Uspallata y responder a las nuevas demandas laborales que podrían generarse en los próximos años, especialmente en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la zona.

Al finalizar el cursado, los egresados obtendrán el título secundario junto a una certificación profesional vinculada al campo de la energía eléctrica y la instalación de sistemas eléctricos de energías renovables, un perfil que cobra cada vez más relevancia en la infraestructura energética, la industria y las nuevas actividades productivas.

Dónde se cursa

La formación se desarrollará en el CENS 3-414, ubicado sobre Avenida Guido s/n, Ruta Nacional 13, en Uspallata, departamento de Las Heras.

Las clases se dictarán en horario nocturno.

Cómo inscribirse

El proceso de inscripción comienza con la carga de un formulario online. Posteriormente, las personas preinscriptas serán contactadas para realizar una entrevista personalizada y validar la documentación correspondiente, paso necesario para completar la inscripción definitiva.

Los interesados ya pueden realizar la preinscripción a través del enlace habilitado por la Dirección General de Escuelas.