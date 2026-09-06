Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 7 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 7 de septiembre. Los cortes serán programados y por sectores.
Edemsa informó que este lunes 7 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este lunes 7 de septiembre
Las Heras
- En calle Presidente Quintana, entre San Esteban y callejón Arenas; El Algarrobal. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En Acceso Sur, entre Aráoz y Anchorena. En los barrios Petróleo y Gas de Cuyo, Natania 58, Lar de Drummond y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Laprida, Panamá, Valparaíso, El Salvador, Vicente López y Río seco o Viamonte y áreas adyacentes; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Quintana, 2 de Abril, calle 577, calle 14 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- Entre calles Reina, Sarmiento, Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Calderón, entre Buenos Aires y General San Martín; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.
- En callejón Caligoli, entre Ruta Provincial N°94 y calle San Julián; Vista Flores. De 9.00 a 11.00 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky. En bodega Doña Paula, Fincas El Cepillo, Presidente y La Gracia; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle 25 de Mayo, entre Gomensoro y Los Filtros; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Lisandro de La Torre, Belgrano, Cornelio Saavedra y General Paz; Goudge. De 16.30 a 17.30 h.
- En Ruta Nacional N°144, entre Belgrano y Antonio Buttini; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles El Monte, San Francisco, Salafia y Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.