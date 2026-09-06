Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 7 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 7 de septiembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 7 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 7 de septiembre

Las Heras

En calle Presidente Quintana, entre San Esteban y callejón Arenas; El Algarrobal. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En Acceso Sur, entre Aráoz y Anchorena. En los barrios Petróleo y Gas de Cuyo, Natania 58, Lar de Drummond y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Laprida, Panamá, Valparaíso, El Salvador, Vicente López y Río seco o Viamonte y áreas adyacentes; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Quintana, 2 de Abril, calle 577, calle 14 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

Entre calles Reina, Sarmiento, Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Calderón, entre Buenos Aires y General San Martín; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.

En callejón Caligoli, entre Ruta Provincial N°94 y calle San Julián; Vista Flores. De 9.00 a 11.00 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky. En bodega Doña Paula, Fincas El Cepillo, Presidente y La Gracia; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael