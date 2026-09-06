Un hombre investigado por violencia de género cayó en Las Heras: le encontraron un arma en el auto

El sospechoso tiene 32 años y fue interceptado cuando circulaba en un Volkswagen Voyage junto a otro hombre. La Policía secuestró una pistola Bersa calibre 22 y ocho municiones.

Un hombre de 32 años que era investigado por amenazas y abuso de arma en un contexto de violencia de género fue detenido en Las Heras durante un procedimiento policial. En el operativo, los efectivos encontraron una pistola calibre 22 y municiones dentro del vehículo en el que se movilizaba.

El procedimiento se realizó en la vía pública, sobre calle Capitán García, entre San Rafael y Vázquez, cuando personal policial interceptó un Volkswagen Voyage en el que viajaban dos hombres.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron debajo del asiento del conductor una pistola Bersa calibre 22 largo junto a un cargador que contenía ocho municiones.

Según fuentes policiales, el conductor, de 32 años, ya era investigado en una causa por amenazas y abuso de arma en contexto de violencia de género.

A partir de esa investigación, se había dispuesto una consigna policial destinada a resguardar a la víctima.

Tras el hallazgo del arma, el hombre quedó detenido por disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras y quedó a disposición de la Justicia.

Además, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes sobre la pistola y las municiones secuestradas.

En tanto, el otro ocupante del Volkswagen Voyage, de 20 años, también fue aprehendido, aunque en su caso por una infracción a la Ley 6722.