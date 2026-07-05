Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 6 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 6 de julio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 6 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 6 de julio

Luján

En calles La Unión, Crucero General Belgrano y Cerro Alto. En el barrio Megafón y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 9.00 a 13.00 h.

En calles Panamericana y Cerro Alto, En el barrio Megafón y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Costa Flores. En el barrio Juan Giménez y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Pueyrredón, hacia el oeste de loteo Cremaschi. En calle Los Aromos, hacia el este de loteo Cremaschi . En loteo Cremaschi y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 11.15 a 14.00 h.

En la Ruta Provincial N°15, entre barrio San Cayetano y callejón Parrales de Norton, y adyacencias; Chacras de Coria. De 8.45 a 11.00 h.

Maipú

En la Ruta Provincial N°60, entre callejón Campana y Paraíso. En calle Proyectada I337, en callejones Ortega, Campana y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°97, hacia el suroeste de calle Ejército de Los Andes; Campo de Los Andes. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal Sur. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sureste de loteo Navarro; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael