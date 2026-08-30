Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 31 de agosto

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 31 de agosto. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 31 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 31 de agosto

Ciudad

En la intersección de calles Las Cubas y España. En el Parque Central y zonas aledañas. De 7.00 a 8.00 h.

Las Heras

En Ruta Nacional N°7, entre Avenida Guido y Cerro Aconcagua. En el barrio de Suboficiales y Regimiento de Infantería de Montaña y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Circunvalación, Bartolomé Mitre, Libertador General San Martín y Cipolletti. Entre calles Mosconi, San Martín, Damián Hudson y Moreno. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Medina Elías, hacia el oeste de Lombardi y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.

Luján

En callejón Comunero, entre calles Lamadrid y Rodríguez Peña. En barrios La Missión y 13 de diciembre y áreas adyacentes. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En calle Cipolletti, hacia el sur de Roque Sáenz Peña y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles Ortega, Lencinas, Machado y Ruta Provincial N°50. En el barrio Cooperativa Rodeo Del Medio y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Mischeni, entre 2 de abril y calle 613 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Víctor Hugo, entre callejón Atencio y Buenos Aires; La Primavera. De 11.30 a 14.00 h.

En Ruta Provincial N°50, en el kilometro 11, entre Lateral Sur del Acceso Este y callejón Videla; General Ortega. De 9.00 a 11.00 h.

Tunuyán

En calle La Quebrada, entre Ruta Provincial N°94 y Ruta Provincial N°89. En el barrio Arroyo Garnde y zonas aledañas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

Entre calles Los Helechos, La Costa, Alto Verde y callejón Meli; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael