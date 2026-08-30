Incendio en La Favorita: las llamas afectaron un sector con basura y cubiertas

Bomberos trabajaron para controlar el fuego frente al barrio Alto Mendoza. Según las primeras informaciones, se habría originado por una quema ilegal.

Un incendio se desató este domingo en un sector del barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza, donde había basura, troncos y cubiertas acumuladas.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

Según fuentes policiales, el incendio se habría originado por una quema ilegal, aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre cómo comenzó.

Hasta el lugar, frente al barrio Alto Mendoza, llegaron bomberos del Cuartel Central, junto con integrantes de los Bomberos Voluntarios de Capital y de Las Heras.

Los equipos realizaron tareas de sofocación y contaron con apoyo de camiones cisterna para avanzar sobre los distintos focos y evitar que las llamas alcanzaran otras zonas.

Finalmente, el fuego quedó contenido y los bomberos continuaron trabajando en el lugar para apagar por completo los focos que permanecían activos y evitar que volvieran a encenderse.