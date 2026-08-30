Conmoción en Mendoza: hallaron muerto a un comisario de 48 años frente a su casa en Maipú

Roberto Carlos Villarroel Perea, de 48 años, había asumido al frente de la dependencia hacía apenas dos semanas. Fue encontrado sin vida este domingo en una zona de cañaverales del barrio El Recodo 2, frente a su vivienda. La principal hipótesis es que se habría quitado la vida luego de una discusión con su pareja.

El jefe de la Comisaría 10ª de Maipú, Roberto Carlos Villarroel Perea, fue encontrado muerto este domingo después del mediodía en un sector de cañaverales ubicado frente a su vivienda, en el barrio El Recodo 2.

El comisario, de 48 años, había asumido al frente de la dependencia policial hacía apenas dos semanas. Su muerte provocó conmoción dentro de la Policía de Mendoza y generó un amplio despliegue de efectivos en la zona.

De acuerdo con las primeras actuaciones, todo comenzó luego de una situación ocurrida en la vivienda del comisario. Según trascendió, Villarroel habría mantenido una discusión con su pareja y posteriormente habría salido del domicilio.

La mujer habría alertado a otros policías sobre la situación y se comunicó con el 911. De acuerdo con la información preliminar, habría advertido que el comisario se encontraba atravesando una crisis y que existía riesgo de que atentara contra su vida.

A partir de ese aviso se puso en marcha un operativo de búsqueda. Efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) llegaron hasta el sector ubicado frente a la vivienda y encontraron a Villarroel sin vida.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió la muerte y levantar los elementos que puedan resultar de interés para la causa.

Según las primeras informaciones, el comisario habría muerto como consecuencia de un disparo de arma de fuego. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que se trataría de un suicidio.

Esa hipótesis deberá ser confirmada por las pruebas reunidas durante la investigación. El expediente quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien deberá reconstruir la secuencia y establecer qué ocurrió durante los minutos previos al hallazgo.

La escena fue preservada por los efectivos que llegaron al lugar y se desplegó un importante operativo policial mientras se desarrollaban las primeras medidas judiciales.

Villarroel se encontraba en actividad y había sido designado recientemente como titular de la Comisaría 10ª de Maipú. Antes de asumir esa función, había desarrollado distintos roles dentro de la Policía de Mendoza.

El comisario había integrado la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y también tenía antecedentes de trabajo en áreas de Inteligencia.

La noticia provocó un fuerte impacto entre sus compañeros y superiores, debido a que se trataba de un jefe policial en funciones y con una extensa trayectoria dentro de la institución.

Si la investigación confirma que la muerte de Villarroel se trató de un suicidio, el caso se sumaría a una serie de episodios registrados entre integrantes de la Policía de Mendoza durante los últimos meses.

Uno de los casos más recientes ocurrió en mayo, cuando Stefano Fernando Cereni Ojeda, un auxiliar policial de 27 años que prestaba funciones en el Palacio de Justicia, fue encontrado muerto en su vivienda de San Martín.

En ese momento, el caso había elevado a 7 la cantidad de policías mendocinos que se habían quitado la vida durante 2026. Posteriormente se conoció otro episodio que llevó la cifra a 8.

En noviembre de 2025, tras otro caso ocurrido en San Martín, se habían difundido datos oficiales que contabilizaban 9 suicidios entre policías y penitenciarios durante 2024 y 2025: 7 correspondían a efectivos policiales y 2 a integrantes del Servicio Penitenciario.