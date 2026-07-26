Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 27 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 27 de julio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 27 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 27 de julio

Las Heras

En calle Paraná, hacia el sur de Pascual Segura. En calle Pascual Segura, entre Maipú y Aristóbulo del Valle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón N°9. Afecta callejón Sardi y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle 2 de abril, hacia el norte de Mischeni y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94, entre Parador Alpasión Food Truck y casa de Té Opuntia; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas), entre calles Bascuñán y José Fuerte. En los barrios Las Vertientes, El Sol, loteo Villa Anita y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 15.00 a 19.00 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°86, hacia el norte de calle Filippini. En la Bodega Atamisque S.A y áreas adyacentes; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

En calle C, entre Valderrama y El Ingenio; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Londei (o Giaquinta), Oraziatti, Pelegrina, Ruta Provincial N°88 y zonas aledañas; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

En Ruta Provincial N°88, entre calles Londei (o Giaquinta), y callejón Coletto. Entre calle Correa y Bodega Familia Giaquinta; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael