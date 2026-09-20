Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 21 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 21 de septiembre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 21 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 21 de septiembre

Guaymallén

Entre calles Tirasso, Pedro del Castillo, Capilla del Rosario y Los Guindos; Capilla del Rosario. De 8.30 a 10.30 h.

Entre calles Torrontegui, Pidat, Milagros y Ruta Provincial N°50. Entre calles Buenos Vecinos, Torrontegui, Ricardo Videla y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Kilometro 11. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Fitz Roy, entre Tirasso y La Purísima. Entre calles Las Agüitas, Los Colonos, Calle 425 y La Purísima.; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de calles Campo Lencinas y Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Malabia y Terrada. En barrio Parque Universitario y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle La Escondida, entre Ruta Nacional N°7 y Rivadavia. En calle Santa Clara entre La Escondida y Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

Entre calles Paso de Los Andes, Manzano, La Luz y Fernández; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre Restaurante Los Alamitos y Paso de La Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y áreas adyacentes; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Videla Castillo, entre José Oldra y Carril Calise Nacional. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael