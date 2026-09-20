Domingo con Zonda en Mendoza: a qué hora podría soplar el viento y en qué zonas

El fenómeno podría intensificarse durante la tarde y alcanzar distintos sectores de la provincia. El pronóstico además anticipa un cambio en las condiciones durante la noche con la llegada de viento del este y sudeste.

Mendoza tendrá un domingo marcado por la presencia de viento Zonda, con un aumento de la intensidad previsto durante la tarde en distintos sectores de la provincia. El fenómeno podría afectar principalmente a la precordillera, el sur mendocino, el Valle de Uco y algunas zonas del Gran Mendoza.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el viento del oeste y las condiciones asociadas al Zonda ya se mantienen desde la madrugada.

A qué hora podría soplar el Zonda en Mendoza

El momento de mayor atención será desde las 13 y las 14 horas, cuando se prevé una intensificación del viento en Malargüe, la precordillera, San Rafael, General Alvear, Luján, Lavalle y posiblemente el Gran Mendoza.

En el sur provincial se esperan valores promedio de alrededor de 50 km/h, mientras que en el norte y Lavalle el viento podría alcanzar entre 40 y 45 km/h. El Valle de Uco también podría verse afectado.

En el norte de Mendoza, las condiciones de viento podrían extenderse hasta aproximadamente las 22 horas, mientras que en el sur podrían continuar hasta las primeras horas de la madrugada del lunes.

Durante la noche, el escenario cambiará. Desde las 22 o 23 horas, se espera la llegada de viento del este o sudeste en la zona Este, con valores de entre 40 y 45 km/h. Este cambio podría disminuir el efecto del Zonda principalmente en el norte provincial.

Qué zonas de Mendoza podrían tener Zonda

Según el pronóstico, las zonas con mayores probabilidades de registrar viento durante la tarde son:

Precordillera.

Malargüe.

San Rafael.

General Alvear.

Luján.

Lavalle.

Valle de Uco.

Posiblemente sectores del Gran Mendoza.

Defensa Civil también señaló un aumento de las probabilidades de Zonda durante la tarde en la precordillera de Las Heras y Luján, el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Sur.

Para este domingo se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 12°C.

Cómo seguirá el tiempo en la semana

Lunes 21 de septiembre

Se espera una jornada con viento leve del este durante la mañana, principalmente en la zona Este. Desde las 16 horas, el viento continuará de manera muy leve y podría alcanzar también al Valle de Uco y la zona Sur.

La máxima prevista será de 18°C, con una mínima de 7°C.

Martes 22

Se espera viento débil del norte entre las 13 y las 21 horas, con posibilidad de que continúe durante la madrugada del miércoles en la franja Este.

La temperatura máxima se ubicará en 21°C, mientras que la mínima será de 7°C.