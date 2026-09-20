Murió un hombre en el Hospital Central: llevaba cuatro días internado tras un choque con una moto

El siniestro ocurrió el miércoles 16 de septiembre en la esquina de Tirasso y Pedro del Castillo. El hombre, de 33 años, permaneció internado en el Hospital Central hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

Un hombre de 33 años murió este domingo luego de permanecer internado durante cuatro días tras un siniestro vial entre dos motocicletas ocurrido en Guaymallén.

El hecho se produjo el miércoles 16 de septiembre, alrededor de las 22.05 horas, en la intersección de las calles Tirasso y Pedro del Castillo. Un llamado a la línea de Emergencias alertó sobre el choque y hasta el lugar se desplazó personal de la Subcomisaría Conde junto a profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Los médicos asistieron a los dos conductores involucrados. I. N. A., de 33 años, sufrió politraumatismos graves y fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado en estado delicado.

Durante los días siguientes permaneció bajo atención médica. Finalmente, este domingo el personal del hospital informó su fallecimiento. La muerte fue constatada a las 12.40 horas por la médica interviniente.

El otro motociclista, M. J. M. G., de 22 años, también fue trasladado al Hospital Central. Presentaba politraumatismos moderados y, según el parte médico, se encontraba fuera de peligro.