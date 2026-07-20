Selección Argentina: ¿qué pasa con el feriado que anunció Milei?

La posibilidad de un feriado nacional por la llegada del seleccionado quedó en suspenso. Mientras el plantel regresa este lunes al país tras la derrota en la final del Mundial, no habrá visita a la Casa Rosada y varios jugadores ni siquiera integran la delegación.

La incertidumbre sobre el feriado nacional anunciado por el presidente Javier Milei por el regreso de la Selección argentina continúa, aunque cada vez parece menos probable que se concrete un festejo masivo con la participación de los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes.

Días atrás, el mandatario había adelantado que la decisión dependería de los propios protagonistas. “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, expresó Milei en su cuenta de X.

Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que la Selección Argentina no realizará una visita a la Casa Rosada, según informaron fuentes cercanas al plantel. Además solo llegarían al país los jugadores que se desempeñan en el fútbol local.

Cómo será el regreso de la Selección

La delegación emprende este lunes el regreso al país luego de la derrota frente a España en la final del Mundial. El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, operado por un Airbus A330-202 matrícula LV-KAN, despegó desde Nueva York a las 7:17 (8:17 de Argentina) y tiene previsto aterrizar alrededor de las 19.

Para el arribo se dispuso un operativo especial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que contará con dos controles principales: uno sobre la Autopista Riccheri y otro en la intersección de Teniente General Morillas y Jorge Newbery. Solo podrán circular por esos sectores las tripulaciones, personas con credenciales de acceso y quienes cuenten con pasajes.

Messi y otros jugadores no regresan al país

La delegación que vuelve a la Argentina no está integrada por la totalidad del plantel. Varios futbolistas optaron por viajar directamente a los países donde residen o juegan profesionalmente para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

Entre quienes no regresan al país se encuentran el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en Estados Unidos, donde viven actualmente.

En un comunicado difundido este domingo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) explicó que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Con este escenario, la posibilidad de un acto oficial o un festejo multitudinario pierde fuerza y, en consecuencia, también queda en suspenso la declaración del feriado nacional anunciada por el Gobierno, que dependerá de una eventual decisión de los jugadores y del cuerpo técnico.