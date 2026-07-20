Maipú: investigan el accionar policial tras la difusión de imágenes de los disturbios

La Inspección General de Seguridad abrió actuaciones para evaluar el procedimiento realizado en la esquina de Caseros y Maza, donde tres jóvenes fueron aprehendidos y tres efectivos resultaron lesionados. El análisis se centra en la detención de una mujer registrada en video.

El domingo por la noche, tras el partido de la Selección Argentina frente a España, se desplegó un operativo preventivo en Caseros y Maza, Maipú. Allí, personal policial intervino para despejar la calzada y restablecer la circulación vehicular. En ese contexto se produjeron incidentes que derivaron en la detención de tres personas y en la asistencia médica de tres uniformados.

De acuerdo al parte oficial, una joven de 20 años identificada como S.S.O. agredió a una auxiliar policial. Al intentar controlar la situación, intervinieron P.D.R., de 28 años, y J.U.O., de 21 años, quienes también atacaron a la fuerza pública. Durante el forcejeo, J.U.O. golpeó con un parlante al coordinador del operativo, ocasionándole una herida cortante en la cabeza. Los tres fueron reducidos y trasladados a sede policial.

Policías lesionados

El procedimiento dejó como saldo tres efectivos heridos:

Una auxiliar de 30 años con politraumatismos y lesiones en una mano .

. Un oficial principal de 41 años con herida cortante en la ceja derecha , que requirió sutura.

, que requirió sutura. Otro auxiliar de 26 años diagnosticado con traumatismo de cráneo y herida cortante frontal.

Todos recibieron atención médica en la Clínica Francesa.

Antecedentes de uno de los detenidos

Entre los aprehendidos figura P.D.R., quien registra antecedentes por robo agravado en grado de tentativa (2018), robo simple (2019) y amenazas en contexto de violencia de género (2019).

Investigación administrativa

En paralelo, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició actuaciones tras la difusión de un video que muestra la detención de una mujer durante el mismo operativo. Las imágenes exhiben golpes propinados por varios efectivos cuando la mujer ya estaba en el suelo, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento.

La investigación busca establecer si el accionar policial se ajustó a los protocolos vigentes. Para ello se analizarán los registros audiovisuales, declaraciones de testigos y el informe elaborado por la fuerza.

Intervención judicial

La causa principal quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, con participación de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID). Los tres detenidos permanecen bajo disposición judicial mientras se avanza en las actuaciones.