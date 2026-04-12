Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 13 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 6 de abril. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 13 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 13 de abril

Guaymallén

En calle 2 de Mayo, entre Severo del Castillo y Ezequiel Tabanera, y adyacencias; Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Agustín Álvarez, hacia el noroeste de Perito Moreno; Rodeo de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles 25 de Mayo, Dorrego, Narciso Laprida, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Dorrego. De 9.30 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Tulumaya, entre Félix Araujo y Víctor Hugo. En calle Félix Araujo, hacia el norte de Tulumaya. En calles Pública N°510, Agremón y Proyectada I347. En el barrio Jardín Tulumaya y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.

Maipú

En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rosas, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San José, entre Belgrano y Proyectada I93, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Lovoski, hacia el norte de Nueva Furno; El Zampalito. De 9.15 a 12.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de El Álamo. En Finca Flichman; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Nueva Furno; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Unión, entre Corredor Productivo y calle N°6. En finca Olmo; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Segovia, Coronel Campos, Pichincha, Provincia de Mendoza y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Larga Vieja, entre Ruta Nacional N°143 y calle N°15, y adyacencias; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA