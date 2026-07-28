Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este miércoles 29 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este miércoles 29 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 29 de julio
Este miércoles 29 de julio habrá cortes de luz:
Ciudad
- Entre calles Emilio Civit, Rodríguez, Roca y Martinez de Rozas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Hipólito Hirigoyen, 3 de Febrero, Malvinas Argentinas y Víctor Hugo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Francisco del Monte, entre Chacón y calle 345. En calle Urquiza, hacia el sur de San Francisco del Monte y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En el Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Juan José Paso y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.00 a 10.30 h.
- En Ruta Provincial N°16, entre callejón Funes y Proyectada J389. En calle Proyectada J553 y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.
- En Ruta Provincial N°16, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En calle Proyectada J489 y zonas aledañas. Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles Rodríguez Peña y Gabrielli y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En el lateral Sur del Acceso Este, entre Ruta Provincial N°50 y Serpa. En callejón Mirasso y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.45 a 12.45 h.
Tunuyán
- En calle 25 de Noviembre, entre Arturo Illia y Carlos Pellegrini. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Derqui, Olazabal, Bombal Sur y La Argentina. En los barrios C.E.C., Bombal y Raíces Del Valle y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Pellegrini, Derqui, Bombal Sur, y Suipacha. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y Escuela 1-564 González Ozo. En el Monasterio del Cristo Orante y Bodega Huentala Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre Ruta Nacional N°40 y Navarro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En calle Pedro Vargas, Los Filtros, 25 de Mayo y San Pedro; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Dos Pinos, hacia el sur de Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y El Sosneado. En Puesto Rojas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.