Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este miércoles 29 de julio

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este miércoles 29 de julio

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 29 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 29 de julio

Este miércoles 29 de julio habrá cortes de luz:

Ciudad

  • Entre calles Emilio Civit, Rodríguez, Roca y Martinez de Rozas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • Entre calles Hipólito Hirigoyen, 3 de Febrero, Malvinas Argentinas y Víctor Hugo. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle San Francisco del Monte, entre Chacón y calle 345. En calle Urquiza, hacia el sur de San Francisco del Monte y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz.  De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • En el Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Juan José Paso y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.00 a 10.30 h.
  • En Ruta Provincial N°16, entre callejón Funes y Proyectada J389. En calle Proyectada J553 y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.
  • En Ruta Provincial N°16, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En calle Proyectada J489 y zonas aledañas. Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Rodríguez Peña y Gabrielli y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
  • En el lateral Sur del Acceso Este, entre Ruta Provincial N°50 y Serpa. En callejón Mirasso y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • En calle 25 de Noviembre, entre Arturo Illia y Carlos Pellegrini. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Derqui, Olazabal, Bombal Sur y La Argentina. En los barrios C.E.C., Bombal y Raíces Del Valle y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Pellegrini, Derqui, Bombal Sur, y Suipacha. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y Escuela 1-564 González Ozo. En el Monasterio del Cristo Orante y Bodega Huentala Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • En calle Derinovsky, entre Ruta Nacional N°40 y Navarro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle Pedro Vargas, Los Filtros, 25 de Mayo y San Pedro; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Los Dos Pinos, hacia el sur de Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.

Malargüe

  • En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y El Sosneado. En Puesto Rojas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

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