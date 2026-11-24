La escala salarial de noviembre de 2026 establece cuánto cobran las niñeras por hora y por mes, con retiro y sin retiro. Los valores incluyen el aumento del 1,6% y los adicionales por antigüedad y zona desfavorable. Además, cuándo se paga el sueldo y cómo se calcula el aguinaldo.

Las niñeras forman parte de la cuarta categoría del régimen de trabajadores de casas particulares, denominada “Asistencia y cuidado de personas”. Sus remuneraciones están reguladas por la Ley 26.844 y deben respetar los valores mínimos establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Para noviembre de 2026, la escala salarial contempla una actualización del 1,6%. También se incorpora el último tramo de una suma extraordinaria acordada anteriormente.

Cuánto cobran las niñeras por hora y por mes en noviembre de 2026

Los salarios mínimos vigentes desde el 1° de noviembre varían según si la trabajadora se retira del domicilio al finalizar su jornada o permanece en la vivienda de su empleador.

La escala salarial es la siguiente:

Modalidad Valor por hora Sueldo mensual Con retiro $4.447,11 $562.284,09 Sin retiro $4.918,66 $619.810,80

Las niñeras sin retiro tienen una remuneración superior porque permanecen en el domicilio donde prestan servicios.

Estos importes funcionan como pisos salariales obligatorios. Por lo tanto, las familias empleadoras pueden acordar remuneraciones superiores, pero nunca inferiores a las establecidas para cada modalidad.

Además, corresponde pagar un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Actualmente, el tope de este concepto es del 6%.

Qué tareas comprende la categoría de niñeras

Las trabajadoras dedicadas al cuidado de niños están encuadradas en la cuarta categoría del servicio doméstico, que también comprende la asistencia no terapéutica de adultos mayores y personas que necesitan acompañamiento.

Entre las tareas habituales de las niñeras se encuentran el cuidado, la supervisión y la atención cotidiana de los chicos.

Cuando una trabajadora realiza distintas actividades dentro de una vivienda, el encuadre laboral debe determinarse de acuerdo con las tareas que desempeña habitualmente. Por eso, no todas las personas que trabajan en una casa corresponden automáticamente a la categoría de personal para tareas generales.

Cuándo se cobra el sueldo de noviembre

Las niñeras mensualizadas deben cobrar sus salarios dentro de los primeros cuatro días hábiles posteriores al cierre del mes trabajado.

En consecuencia, el sueldo correspondiente a noviembre de 2026 se deberá pagar durante los primeros días hábiles de diciembre.

En el caso de las trabajadoras contratadas por hora, el pago puede realizarse al finalizar cada jornada o cada semana, según la modalidad acordada entre las partes.

En todos los casos, los empleadores deben respetar los valores mínimos establecidos para noviembre.

La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 6/2026. Posteriormente, la Resolución 7/2026 corrigió las referencias a los anexos correspondientes a noviembre y diciembre.

Cuánto cobran las niñeras en zonas desfavorables

Las trabajadoras de casas particulares que prestan servicios en determinadas regiones del país tienen derecho a un adicional del 31% por zona desfavorable.

Este beneficio alcanza a La Pampa, las provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones.

Con la aplicación de ese adicional, los valores mínimos de noviembre quedan de la siguiente manera:

Modalidad Valor por hora Sueldo mensual Con retiro $5.825,71 $736.592,16 Sin retiro $6.443,44 $811.952,15

A estos importes también debe sumarse el adicional por antigüedad cuando corresponda.

Aguinaldo y registración de las niñeras

En diciembre, las niñeras tienen derecho a cobrar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año. Para calcularlo deben considerarse los conceptos remunerativos correspondientes.

Por otra parte, las familias empleadoras tienen la obligación de registrar la relación laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), independientemente de la cantidad de horas trabajadas por semana.

La registración permite cumplir con los aportes y las contribuciones de la seguridad social, además de garantizar la cobertura de riesgos del trabajo.

De esta manera, las niñeras tienen derecho a percibir los salarios mínimos establecidos por la normativa, aguinaldo, vacaciones pagas y los adicionales que correspondan según su situación laboral.