Tragedia en Las Heras: murió una mujer de 89 años tras sufrir graves quemaduras en todo su cuerpo al encender una pantalla de gas

La llama de gran magnitud habría alcanzado la ropa de la víctima mientras intentaba encender una pantalla de gas. Fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Una mujer de 89 años murió este domingo luego de sufrir graves quemaduras durante un accidente doméstico ocurrido en su vivienda de Las Heras.

El hecho se registró cerca de las 13.30 horas, en una casa ubicada en la jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte.

Según fuentes policiales, la mujer intentaba encender una pantalla de gas cuando se produjo una llamarada que prendió fuego su ropa.

Como consecuencia del incidente, la víctima sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo. Personal de emergencias la trasladó de inmediato al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó en estado crítico.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la mujer falleció minutos después de ser asistida.