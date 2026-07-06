“Nunca imaginamos que pudiera pasar algo así”: conmoción en Las Heras tras el femicidio de Paula la docente de 26 años

La Justicia imputó por femicidio a Samuel Andrés Capellán, acusado de asesinar de 15 puñaladas a la docente Paula Espinosa. La investigación reconstruyó el crimen mediante cámaras, celulares y testimonios, mientras el sospechoso permanece detenido tras entregarse luego de intentar salir del país.

La investigación por el femicidio de Paula Espinoza, la docente de 26 años asesinada durante el fin de semana en Las Heras, avanzó con la imputación formal de Samuel Andrés Capellán, el ciudadano de origen dominicano de 31 años señalado como autor del crimen. El fiscal de la causa lo acusó por el delito de homicidio agravado por mediar relación de pareja y por violencia de género, figura contemplada como femicidio, que prevé la pena de prisión perpetua.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la autopsia determinó que la joven murió como consecuencia de 15 puñaladas, la mayoría de ellas en el cuello y el pecho.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Paula llevó a Capellán hasta su lugar de trabajo. Allí, el acusado le pidió prestado un automóvil a un compañero y regresó a la vivienda donde convivía con la víctima. Una vez en el domicilio, la asesinó y escapó.

La investigación, basada en el análisis de cámaras de seguridad, teléfonos celulares, conversaciones de WhatsApp y testimonios, permitió reconstruir con precisión los movimientos del imputado antes y después del crimen.

Tras permanecer prófugo durante unas 12 horas, Capellán intentó abandonar el país. Sin embargo, al advertir que el paso internacional hacia Chile permanecía cerrado, decidió entregarse voluntariamente durante la madrugada del sábado en una comisaría de Potrerillos, donde quedó detenido.

Mientras la Justicia avanza con la causa, vecinos y personas que conocían a la pareja manifestaron su sorpresa por lo ocurrido. Un comerciante que conocía a Paula desde la infancia aseguró que “era una chica increíble” y sostuvo que nunca observó situaciones de violencia cuando ella concurría a su negocio junto a su hijo.

“Siempre venía sola con su nene. Nunca vi nada raro ni insinuaciones por parte de él”, relató.

Otros vecinos coincidieron en que la familia proyectaba una imagen de normalidad. “Se los veía siempre bien. Nunca imaginamos que pudiera pasar algo así”, expresó una mujer del barrio.

El crimen generó una profunda conmoción entre familiares, allegados y vecinos, quienes señalaron que nada hacía prever un desenlace de estas características. No obstante, la investigación judicial busca determinar con precisión el contexto en el que ocurrió el femicidio y reunir todas las pruebas que serán incorporadas al expediente.

Con la imputación formal ya realizada, el acusado permanecerá detenido mientras continúa el proceso judicial, enfrentando una posible condena a prisión perpetua.