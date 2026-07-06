Lunes con Alerta Amarilla por el frío: ¿qué temperatura habrá?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que está jornada habrá mínima bajo cero y heladas durante la mañana. En tanto, la máxima ascenderá a los 13 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuarán los días gélidos en la provincia. La mínima estará cercana a los 2 grados bajo cero y la máxima podría ascender a los 13. Por esta situación es que el SMN emitió una Alerta Amarilla, señalando que este frío puede afectar a niños y ancianos.
¿Cómo estará este lunes 06-07-2026?
Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 12°C | Mínima: -1°C
Martes 07-07-2026
Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste
Máxima: 13°C | Mínima: -1°C
Miércoles 08-07-2026
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable.
Máxima: 13°C | Mínima: 1°C