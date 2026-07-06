Un joven fue apuñalado por su hermano tras una discusión familiar en Maipú

Un joven de 21 años sufrió heridas en el rostro y el cuello tras ser atacado con un cuchillo por su hermano en una vivienda del barrio 25 de Mayo. El presunto agresor fue detenido minutos después y quedó a disposición de la Justicia.

Un joven de 21 años resultó herido con un arma blanca luego de ser atacado por su hermano durante una discusión familiar ocurrida en una vivienda del barrio 25 de Mayo en Maipú.

El hecho se registró alrededor de las 20 en jurisdicción de la Comisaría 49°. De acuerdo con la información policial, una pelea entre ambos hermanos derivó en una violenta agresión con un cuchillo.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en el rostro y el cuello. A pesar de las lesiones, logró salir de la vivienda y llegar por sus propios medios hasta un comercio cercano, donde pidió ayuda.

Posteriormente, fue asistido y trasladado consciente al Hospital Central para recibir atención médica.

Tras tomar conocimiento del episodio, efectivos policiales realizaron un patrullaje preventivo por la zona y, minutos después, localizaron y detuvieron al presunto agresor, un joven de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar del ataque trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.