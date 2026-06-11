Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este viernes 12 de junio

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este viernes 12 de junio

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este viernes 12 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 12 de junio

Habrá cortes de luz este viernes 12 de junio en barrios de:

Guaymallén

  • En calle Elpidio González. En el barrio Bizantino y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle La Purísima, entre Río Las Vacas y Rópolo. En calle Godoy Cruz, entre La Purísima y Río Aluminé, y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

  • En calle Olavarría, hacia el este de Ruta Provincial N°40. En calle Terrada, hacia el norte y sur de Olavarría. En calle Taboada, hacia el este de Terrada, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I313 y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En la intersección de Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón; San José. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y callejón del barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal Sur. En los barrios CEC y Bombal; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°40, entre calles Los Luceros y El Retiro. En calle Avellaneda; El Cepillo. De 10.00 a 13.30 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En Arroyo Los Patos y Punta de Agua. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

  • En el distrito Agua Escondida. De 9.15 a 13.15 h.

LOS CORTES PROGRAMADOS PARA ESTA SEMANA

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