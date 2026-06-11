Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este viernes 12 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 12 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 12 de junio

Habrá cortes de luz este viernes 12 de junio en barrios de:

Guaymallén

En calle Elpidio González. En el barrio Bizantino y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 14.30 a 18.30 h.

En calle La Purísima, entre Río Las Vacas y Rópolo. En calle Godoy Cruz, entre La Purísima y Río Aluminé, y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

En calle Olavarría, hacia el este de Ruta Provincial N°40. En calle Terrada, hacia el norte y sur de Olavarría. En calle Taboada, hacia el este de Terrada, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Proyectada I313 y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En la intersección de Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón; San José. De 9.45 a 13.45 h.

En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y callejón del barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal Sur. En los barrios CEC y Bombal; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Los Luceros y El Retiro. En calle Avellaneda; El Cepillo. De 10.00 a 13.30 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En Arroyo Los Patos y Punta de Agua. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe