Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 29 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 29 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 29 de abril

Estos son los cortes de luz programados para este miércoles 29 de abril.

Las Heras

En la Ruta Nacional N°7. En Ayelén y zonas aledañas; Penitentes. De 14.30 a 18.30 h.

En el barrio Condominio Cerro La Capilla y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Los Álamos, entre Los fresnos y Francisco de Goya; Mayor Drummond. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara. En calle Proyectada I175; Gutiérrez. De 8.45 a 12.45 h.

En callejón Mirasso, en calles Proyectada I171 y Proyectada I172; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°50 con calle Zanetti y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.

En la intersección de calle N°5 con calle N°12 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.30 h.

Tupungato

En calle La Costa, entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

En calle La Costa, entre Real y Bodega Tupungato; El Peral. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo. En La Solariega; El Totoral. De 10.00 a 13.45 h.

San Carlos

En calle Guanda, hacia el sur de Administración. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calle Finca Papes y Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.

Entre Ruta Nacional N°146, calle Lazo, Vera Arenas y puente del Río Diamante; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

En el callejón Agrario, entre calles Mora y Coronel Campo; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe