Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 29 de abril

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 29 de abril

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 29 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 29 de abril

Estos son los cortes de luz programados para este miércoles 29 de abril.

Las Heras

  • En la Ruta Nacional N°7. En Ayelén y zonas aledañas; Penitentes. De 14.30 a 18.30 h.
  • En el barrio Condominio Cerro La Capilla y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En calle Los Álamos, entre Los fresnos y Francisco de Goya; Mayor Drummond. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • En calle Monteagudo, hacia el este de Canal Pescara. En calle Proyectada I175; Gutiérrez. De 8.45 a 12.45 h.
  • En callejón Mirasso, en calles Proyectada I171 y Proyectada I172; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°50 con calle Zanetti y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.
  • En la intersección de calle N°5 con calle N°12 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.30 h.

Tupungato

  • En calle La Costa, entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle La Costa, entre Real y Bodega Tupungato; El Peral. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo. En La Solariega; El Totoral. De 10.00 a 13.45 h.

San Carlos

  • En calle Guanda, hacia el sur de Administración. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calle Finca Papes y Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre Ruta Nacional N°146, calle Lazo, Vera Arenas y puente del Río Diamante; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
  • En el callejón Agrario, entre calles Mora y Coronel Campo; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

  • En la Ruta Provincial N°222, camino hacia complejo Las Leñas. En complejos Las Leñas y Los Molles. En la Ruta Nacional N°40, camino hacia Loma Amarilla. En Gendarmería y en barrio El Sosneado, entre otros. De 8.00 a 18.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES PROGRAMADOS PARA ESTA SEMANA

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