Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 24 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 24 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 24 de junio

Habrá cortes de luz este miércoles 24 de junio en:

Ciudad

En calle Sarmiento, entre Juan Moreira y Cerro de la Gloria. En calle Moreira, hacia el norte de Sarmiento. En calle Hilario Cuadros, entre Sarmiento y Próspero Velázquez. En calle Próspero Velázquez. En el barrio Flores Oeste y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Antequeda, Gomensoro, Venezuela y Granaderos de San Martín. De 9.20 a 11.30 h.

Luján

En la intersección de calle Terrada con Juan José Paso. En loteos El Marquesado, Pinar II, Malabia y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Lisandro Moyano. En el barrio Las Torcacitas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Rufino Ortega, hacia el norte de Perito Moreno. En calle Proyectada I327. En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Lencinas. En el barrio Jardín Rodeo; Rodeo del Medio. De 9.00 a 15.00 h.

Entre calles Canal Pescara, Álvarez, Proyectada I172, callejón Zanichelli y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

Entre calles Filipini, Héctor Meli, La Gloria y Benito Aranda. En barrios Presidente y Schonstatt. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Lencinas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Paso de Los Andes, La Luz y Simón Manzano; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Los Sauces, entre Fernández y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

Entre calles Las Vírgenes, Sardini, Costa de las Vías y El Salto; Las Paredes. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Urquiza, Bombal, Rivadavia y Pueyrredón. De 12.30 a 16.30 h.

Entre calles Esquivel, Josefa Rosco, Lencinas y Capitán Montoya; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

En calle La Intendencia, hacia el norte de Jhong; Los Dos Álamos. De 10.30 a 14.30 h.

Malargüe