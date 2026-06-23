Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 24 de junio

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este miércoles 24 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 24 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 24 de junio

Habrá cortes de luz este miércoles 24 de junio en:

Ciudad

  • En calle Sarmiento, entre Juan Moreira y Cerro de la Gloria. En calle Moreira, hacia el norte de Sarmiento. En calle Hilario Cuadros, entre Sarmiento y Próspero Velázquez. En calle Próspero Velázquez. En el barrio Flores Oeste y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • Entre calles Antequeda, Gomensoro, Venezuela y Granaderos de San Martín. De 9.20 a 11.30 h.

Luján

  • En la intersección de calle Terrada con Juan José Paso. En loteos El Marquesado, Pinar II, Malabia y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • En calle Lisandro Moyano. En el barrio Las Torcacitas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Rufino Ortega, hacia el norte de Perito Moreno. En calle Proyectada I327. En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Lencinas. En el barrio Jardín Rodeo; Rodeo del Medio. De 9.00 a 15.00 h.
  • Entre calles Canal Pescara, Álvarez, Proyectada I172, callejón Zanichelli y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

  • Entre calles Filipini, Héctor Meli, La Gloria y Benito Aranda. En barrios Presidente y Schonstatt. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Lencinas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles Paso de Los Andes, La Luz y Simón Manzano; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Los Sauces, entre Fernández y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Las Vírgenes, Sardini, Costa de las Vías y El Salto; Las Paredes. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Urquiza, Bombal, Rivadavia y Pueyrredón. De 12.30 a 16.30 h.
  • Entre calles Esquivel, Josefa Rosco, Lencinas y Capitán Montoya; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle La Intendencia, hacia el norte de Jhong; Los Dos Álamos. De 10.30 a 14.30 h.

Malargüe

  • En calle Los Abedules, hacia el este de Ruta Nacional N°40, y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Los cortes programados para esta semana

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