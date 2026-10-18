Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este lunes 19 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 19 de octubre. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 19 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 19 de octubre

Guaymallén

En calles Milagros, Pidat, Torrontegui y Buenos Vecinos. Entre calles Europa, Torrontegui, Ruta Provincial N°50 y Milagros y zonas aledañas; Rodeo de La Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Gagliardi, Boulogne Sur Mer, Padre Llorens, Arturo Jauretche y Joaquín V. González; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Quiroga y La Estación y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Las Margaritas. En calle Proyectada I128 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Olascoaga, Víctor Hugo, Proyectada I92 y callejón Bauza; La Primavera. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Capilla San Judas Tadeo. En finca La Pita, camping El Rincón del Nogal y restaurante Mi Rancho; Los Árboles. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre restaurante Los Alamitos y Paso de la Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y zonas aledañas; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°143, en las inmediaciones del arroyo Salamanca. En el barrio Paso de las carretas y zonas aledañas; Pareditas. De 8.30 a 12.30 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°143 y calle Fuerte San Juan; Pareditas. De 13.00 a 17.00 h.

En Ruta Nacional N°143, hacia el sureste de Loteo Navarro; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Telles Meneses, Italia, Bernardo O´Higgins y Paula de Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°143 y Ruta provincial N°150, en las inmediaciones de la Rotonda El Cristo y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe