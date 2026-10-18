Tragedia en Mendoza: murió un hombre de 44 años tras ser atropellado

El hombre fue embestido por un Chevrolet Corsa, murió en el lugar y la Policía identificó al conductor, de 36 años.

Un hombre de 44 años murió este sábado por la noche tras ser atropellado en la intersección de la ruta 7 y el carril Chimbas, en San Martín. El conductor involucrado, de 36 años, fue identificado por la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.18 horas y fue reportado a través de un llamado al 911, que alertó sobre un posible atropello. Personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron hasta el lugar.

Cuando los profesionales de la salud asistieron a la víctima, constataron que había fallecido.

Según la información policial, las averiguaciones permitieron identificar al conductor de un Chevrolet Corsa que habría embestido al peatón. Las causas del siniestro todavía no fueron establecidas.

La víctima fue identificada como D. A., de 44 años. En tanto, el conductor, L. O., tiene 36 años.

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación.