Maipú: encontraron a un hombre de 51 años gravemente herido en la calle

Los vecinos alertaron al 911 durante la madrugada del domingo. El hombre fue asistido por el SEC y trasladado al hospital Perrupato.

Un hombre de 51 años fue encontrado tendido en la vía pública durante la madrugada de este domingo en el barrio La Sarita, en Maipú. Tenía un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y fue trasladado al hospital Perrupato.

El hecho se conoció cerca de la 1.40 horas, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de una persona tendida en la calle. Tras el aviso, se desplazaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al asistir al hombre, el profesional de la ambulancia constató que presentaba un traumatismo de cráneo grave, por lo que dispuso su traslado al hospital Perrupato para recibir atención médica.

Mientras tanto, la Policía entrevistó a vecinos del barrio para intentar establecer qué había ocurrido y determinar si alguien había presenciado el hecho. Sin embargo, no obtuvieron datos que aclararan las circunstancias.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Investigativa.