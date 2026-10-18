Video sensible: un cura murió aplastado por una cruz mientras daba una misa

El cura Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció en una parroquia de Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él. La ceremonia se transmitía en vivo por Facebook y el accidente quedó registrado.

El urac Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió mientras celebraba una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El religioso fue aplastado por una pesada cruz de madera que se desprendió de la pared y cayó sobre él de manera repentina.

El accidente ocurrió durante la ceremonia religiosa, que era transmitida en directo a través de Facebook. Por ese motivo, el momento quedó registrado en video y se escucharon los gritos de desesperación de los fieles que se encontraban en el lugar.

Patricio Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732.

El sacerdote solía transmitir las misas que celebraba en la parroquia a través de sus redes sociales, donde mantenía el contacto con los integrantes de su comunidad, incluidos quienes seguían las ceremonias a distancia.

Los presentes que estaban en la misa intentaron socorrerlo y una mujer pidió asistencia médica a los gritos: “¡Padre, padre… llamen a una ambulancia!”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, numerosos feligreses y seguidores expresaron sus condolencias en las redes sociales. Los mensajes destacaron su cercanía con la comunidad y sus cualidades personales.

Algunos de quienes lo conocieron lo recordaron como “un gran sacerdote y gran amigo”, además de resaltar su carácter bondadoso y educado.

La noticia causó pesar entre los miembros de la comunidad religiosa local y las personas que seguían sus celebraciones por internet.