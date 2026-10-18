No aprenden más: conducía ebrio, se quedó dormido al volante y chocó en la rotonda del Cóndor

El conductor, de 37 años, perdió el control de su Renault Clio en el cruce del Acceso Sur y el Acceso Este, en Guaymallén. Sufrió lesiones leves.

Un accidente vial se produjo este domingo por la madrugada en la rotonda del Cóndor, en Guaymallén cuando un hombre de 37 años circulaba en un Renault Clio, perdió el control del vehículo y chocó contra las defensas de la vía. El test de alcoholemia dio positivo, con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.10 horas, en la intersección del Acceso Sur y el Acceso Este. Según el relato del conductor a la Policía, se habría quedado dormido cuando subía por la rotonda, lo que provocó que perdiera el dominio del auto.

El Renault Clio blanco impactó primero contra el guardarraíl izquierdo y, tras realizar un giro, terminó contra el separador de cemento. Como consecuencia del choque, se desprendió la rueda delantera izquierda.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar y constató que presentaba politraumatismos y un corte superficial en el cuero cabelludo. Debido a que no requería atención hospitalaria, no fue trasladado.

Por otra parte, el dosaje de alcohol en sangre arrojó un resultado de 1,20 gramos por litro. Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones contravencionales correspondientes.